Esta terça feira, um fã dos Coldplay foi surpreendido por uma visita inesperada: o próprio vocalista da banda britânica.

Ken Valiant Santiago, a lutar contra um cancro no hospital de Manila, capital das Filipinas, tinha bilhete comprado para o concerto que o grupo liderado por Chris Martin daria nessa noite na sua cidade, mas o seu estado de saúde não permitiu que pudesse estar presente. Ao ter conhecimento da situação, o músico decidiu ir até ao hospital para visitar e conhecer pessoalmente o fã.

O momento ficou registado:

A surpresa aconteceu pouco tempo antes do concerto e, ainda que a debilidade do jovem não tenha permitido conversa com o músico, Valiant Santiago agradeceu a visita de Chris Martin com uma mensagem escrita.

MD