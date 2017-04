Harry Styles declarou, numa entrevista à BBC Radio 1, que recebeu um presente de Adele no dia em que celebrou 21 anos: nada menos que o segundo álbum de originais da cantora e compositora britânica, precisamente intitulado 21.

De acordo com o músico dos One Direction, agora com 23 anos, o objetivo da artista foi garantir que ele tinha o seu próprio exemplar do disco que é, até agora, o seu trabalho com maior sucesso comercial. "Fiz algumas músicas boas quando tinha 21 anos, boa sorte", disse Adele a Harry Styles quando lhe entregou o presente de aniversário.

A trabalhar no seu primeiro trabalho a solo, Styles vê Adele como uma inspiração. "Falei um pouco com ela porque ela conhece muito bem uma das pessoas com quem eu estou a trabalhar", disse o jovem artista, acrescentando ainda que não está à espera de muitos conselhos de Adele. "Vejo-a como um exemplo de liderança; ela é maravilhosa e merece ser a maior", concluiu.

Recorde-se que a edição do single de estreia de Harry Styles a solo está marcada para amanhã. "Sign of the Times" é, assim, o primeiro avanço para o futuro álbum.

MD