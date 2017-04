Chega às lojas a 26 de maio uma reedição de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, sobre cujo lançamento se assinalam, no próximo dia 1 de junho, 50 anos.

Disponíveis estarão versões "deluxe", em duplo CD ou duplo LP, e "super deluxe", com seis discos.



Na versão "super deluxe", os fãs poderão encontrar 100 minutos de outtakes, muitos deles nunca editados, bem como um documentário sobre as gravações do álbum, em DVD ou Blu-ray, um booklet de 114 páginas e dois posters, entre outras surpresas.



Giles Martin, filho de George Martin, é - a par de Sam Okell - autor da nova mistura. Em 2016, já havia remasterizado Live at the Hollywood Bowl, tendo ainda colaborado no espetáculo do Cirque du Soleil, Love, e em outros projetos de George Harrison e Paul McCartney.



Veja aqui os pormenores de cada versão da reedição, segundo a editora Universal :

Versão Deluxe: 1 CD com as misturas de Giles Martin e um segundo disco com maquetes e versões alternativas sequenciadas na mesma ordem que o alinhamento do álbum original. Disponível em CD, LP e formato digital

Versão Super Deluxe: CD1 com as misturas de Giles Martin; CD2 e CD3 com 33 maquetes e versões alternativas sequenciadas na mesma ordem que o alinhamento do álbum original (além de novas misturas dos temas “Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane”); CD 4 com versão em mono do álbum (e os singles “Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane”), além de misturas em mono inéditas de “She’s Leaving Home”, “A Day In The Life” e “Lucy in the Sky With Diamonds"; 1 DVD e 1 Blu-ray com o documentário “Making of Sgt. Pepper”, estreado em 1997, os filmes promocionais de “Strawberry Fields Forever”, “Penny Lane” e “A Day in the Life”, e o álbum em alta resolução áudio e mistura 5.1.