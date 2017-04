Beyoncé e Jay-Z celebraram ontem 9 anos de casados e voltaram a assinalar o momento com um vídeo, tal como já tinha acontecido em 2015.

Publicado em exclusivo no Tidal, o vídeo é novamente uma dedicatória de Beyoncé ao marido. Há dois anos, aquando do seu sétimo aniversário de casamento, o casal deu a conhecer "Die With You", tema composto por Beyoncé que a própria interpreta ao piano, num vídeo caseiro registado por Jay-Z. Agora, à mesma banda sonora, o casal juntou imagens inéditas da sua vida pessoal, tais como registos do casamento, da gravidez, da filha Blue Ivy e de algumas das suas férias. Veja aqui:

Para além desta nova versão de "Die With You", Beyoncé partilhou também na mesma rede social duas fotografias do casal, a que sobrepôs excertos da letra da canção.

No Tidal, a artista assinalou ainda o momento com a partilha de uma playlist de 63 músicas, a que deu o título de "IV EVER EVER". Com temas que vão desde Sade a Kanye West, passando por Stevie Wonder, Mickael Jackson, Coldplay ou The XX, entre muitos outros, o título escolhido é uma referência ao significado que o número 4 tem para o casal, que casou a 4 de abril (quarto mês do ano), sendo também relevante lembrar o álbum 4, editado por Beyoncé em 2011 e as tatuagens que ela e Jay-Z fizeram em simultâneo, em que pode ler-se "IV".

MD