Justin Timberlake foi convidado para ser o produtor e parceiro do Pilgrimage Music & Cultural Festival, que se realiza no Tennnessee, estado norte-americano do qual é natural.

Timberlake irá encarregar-se da direção criativa do evento, no qual também atuará.

Em setembro deste ano, os espectadores do festival de Franklin, no Tennessee, poderão assim ver concertos do próprio Justin Timberlake, mas também de Eddie Vedder, Ryan Adams, The Avett Brothers, Mavis Staples, Gary Clark Jr. e Karen Elson, entre muitos outros.

Justin Timberlake nasceu em Memphis, no estado do Tennessee, há 36 anos.