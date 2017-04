The Legendary Tigerman irá levar o seu filme-concerto, How To Become Nothing, a várias outras cidades, entre as quais Lisboa e Porto.

O músico irá apresentar-se no Passos Manuel, no Porto, a 6 de maio, deslocando-se até ao Cinema Nimas, em Lisboa, a 19 do mesmo mês, para sessões duplas tanto numa como noutra data.

Para além de Lisboa e Porto, Tigerman irá ainda passar pelo Fundão (a 14 de abril), Coimbra (18), Guimarães (21), Viana do Castelo (4 de maio) e Seixal (20), estando ainda marcada uma apresentação especial em Paris, no dia 31 de maio.

A longa-metragem exibida nestes filmes-concerto, Fade Into Nothing, irá estrear-se a 7 de maio no festival IndieLisboa, estando também em competição.