O busto de Cristiano Ronaldo, colocado recentemente no aeroporto da Madeira - que também ganhou o seu nome - continua a correr mundo.

A revista Rolling Stone, provavelmente a mais emblemática publicação do mundo sobre música (e que se debruça também sobre outras artes, desporto, política e... portugueses imortalizados em bustos), incluiu-o numa lista, no mínimo, muito pouco favorável.

O busto - que, na foto, se situa entre as figuras desfocadas de Cristiano Ronaldo e do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa - foi considerado pela Rolling Stone como uma das oito piores estátuas de lendas do desporto.

Escreve a revista que o busto tem uma maior parecença com Sloth, personagem do filme Os Goonies [1985], o que também "contribuiu para a sua infame viralidade".

"O criador do busto, Emanuel Santos, tentou defendê-la dizendo que é impossível agradar a gregos e troianos, mas não há nada de bom ali", acrescenta a publicação.

Cristiano Ronaldo passa, assim, a integrar uma lista que também conta com nomes como David Beckham, a lenda do hóquei no gelo Wayne Gretzky e o tenista Andy Murray.