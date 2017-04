Os responsáveis da Direção-Geral de Saúde (DGS) afirmaram ontem, em conferência de imprensa, que estão preocupados com a possibilidade de o surto de hepatite A não estar controlado antes do arranque dos festivais de verão.

Segundo notícia do Público, a preocupação prende-se com o facto de, neste tipo de evento, haver um aumento das práticas sexuais e as condições de saneamento serem deficientes, aumentando o risco de transmissão de infeção por este vírus.

Ontem, o diretor-geral de Saúde, Francisco George, reuniu com a sua congénere espanhola, Elena Andradas, para fazer um ponto de situação sobre o alastrar da doença na Península Ibérica.

Desde o passado mês de janeiro, foram notificados 138 casos de hepatite A em Portugal.

A doença é transmitida por via fecal-oral e pela ingestão de água e alimentos contaminados, apresentando geralmente uma evolução benigna, assinala a mesma notícia.

Veja aqui um vídeo sobre os sintomas e as formas de prevenir a hepatite A.