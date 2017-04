O rapper Tupac Shakur, falecido há mais de 20 anos, irá ter o seu próprio café em Nova Iorque.

A abertura do espaço foi anunciada pelos herdeiros do músico, e é baseada nos desenhos deste, encontrados no seu diário.

O Powamekka Café irá disponibilizar "uma coleção dos arquivos [de Tupac], incluindo fotografias da sua infância, poesia e memorabilia musical dos seus artistas favoritos", explicou a família do rapper.

Para além disso, as refeições ali servidas serão baseadas nos pratos favoritos de 2Pac: "rolo de carne, gumbo [prato típico do Louisiana] e as asas de frango fritas do seu primo, Jamala".

O Powamekka Café não irá, no entanto, estar ao serviço por muito tempo: apenas entre 7 e 9 de abril, na Ludlow Street, em Nova Iorque.