Enquanto não regressa aos AC/DC - se é que alguma vez regressará - Brian Johnson irá ocupar os seus próximos tempos com um programa de televisão na britânica Sky Arts.

Intitulado Brian Johnson's Life on the Road, o programa irá colocar o vocalista lado a lado com diversas estrelas do rock n' roll, que partilharão as suas aventuras e desventuras em digressão.

O primeiro episódio desta série irá estrear-se no próximo dia 28 de abril e terá como convidado Roger Daltrey, dos The Who.

Seguir-se-ão nomes como Lars Ulrich (Metallica), Nick Mason (Pink Floyd), Robert Plant (Led Zeppelin), Joe Elliot (Def Leppard) e Sting.