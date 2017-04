Salvador Sobral irá atuar no Centro Cultural de Belém (Lisboa) a 2 de julho, na Casa da Música (Porto) a 5 do mesmo mês, no Convento de São Francisco (Coimbra) a 6 e no Theatro Circo (Braga) a 8.

Apesar de ter editado o seu álbum de estreia, Escuse Me, há um ano, só recentemente Salvador Sobral captou a atenção do público, depois de, a 6 de maio, o cantor ter vencido o Festival RTP da Canção com a música "Amar Pelos Dois", escrita pela irmã, a cantora Luísa Sobral. Em maio, Salvador Sobral representa Portugal na Eurovisão.

O álbum de estreia, com uma sonoridade marcada pelo jazz e pela pop, apresenta composições escritas pelo próprio Salvador Sobral e por Leo Aldrey, às quais se juntam versões, por exemplo, de "Autumn in New York", de Vernon Duke, ou "Nem Eu", de Dorival Caymmi.

Há ainda um tema - "I might Just Stay Away" - escrito por Luísa Sobral, inspirado pela obra do trompetista Chet Baker, uma das referências de Salvador Sobral.

No disco, Salvador Sobral surge acompanhado por Júlio Resende (piano), que coproduziu o disco, André Rosinha (contrabaixo) e Bruno Pedroso (bateria).

Tal como a irmã, Salvador Sobral participou num concurso televisivo de talentos vocais, dedicando-se depois ao estudo de música fora do país, nos Estados Unidos e em Espanha.

