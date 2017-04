Paulo Gonzo é o novo líder do Top Nacional com Diz-Me. A entrada direta para o primeiro lugar empurra Spirit, dos Depeche Mode, para o quarto lugar, com Sempre Mais de Tony Carreira e Divide de Ed Sheeran a manterem, respetivamente, o segundo e terceiro lugares.

Entre as entradas novas da semana estão Ao Vivo no Tivoli dos Tais Quais (sexta posição), Damage and Joy dos Jesus and Mary Chain (24º lugar) e Coimbra, Um Tempo Que Não Passa... de Fernando Rolim (32º).

1. Paulo Gonzo - Diz-Me

2. Tony Carreira - Sempre Mais

3. Ed Sheeran - Divide

4. Depeche Mode - Spirit

5. David Fonseca - Bowie70

6. Tais Quais - Ao Vivo no Tivoli

7. Ana Moura - Moura

8. Matias Damásio - Por Amor

9. Carminho - Carminho Canta Tom Jobim

10. António Zambujo - Até Pensei Que Fosse Minha

"Shape of You" de Ed Sheeran continua a liderar a tabela de streaming, que esta semana regista duas entradas novas no top 10: "Passionfruit" de Drake sobe ao sexto lugar e "Believer" dos Imagine Dragons ascende à 10ª posição.

1. Ed Sheeran - "Shape of You"

2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - "Despacito"

3. Kygo & Selena Gomez - "It Ain't Me"

4. The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This"

5. Maroon 5 feat. Future - "Cold"

6. Drake - "Passionfruit"

7. Zayn & Taylor Swift - "I Don't Wanna Live Forever"

8. The Chainsmokers - "Paris"

9. Martin Garrix & Dua Lipa - "Scared to be Lonely"

10. Imagine Dragons - "Believer"