Mark Lanegan e Tyler Bryant & the Shakedown foram os nomes escolhidos pelos Guns N' Roses, para assegurar as primeiras partes dos concertos da sua digressão europeia.

Lanegan irá, desta forma, regressar a Portugal para um concerto onde deverá apresentar os temas de Gargoyle, álbum que editará este ano.

Também os Tyler Bryant & the Shakedown voltarão ao país, eles que asseguraram a primeira parte do concerto dos AC/DC, com Axl Rose, em maio do ano passado.

A digressão europeia dos Guns N' Roses arranca no dia 27 de maio com um concerto em Dublin, Irlanda, passando por Portugal no dia 2 de junho, em Algés, no Passeio Marítimo.

Os bilhetes estão disponíveis em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (entrada normal) até aos 129 euros (acesso ao golden pit).