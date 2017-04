A cantora e compositora brasileira Maria Gadú atua no EDP Cool Jazz, a 23 de julho.

O concerto acontecerá nos jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras.

Ao festival, Maria Gadú traz o disco Guelã Ao Vivo, gravado num concerto em São Paulo e editado no final do ano passado.

Em comunicado de imprensa, pode ler-se que o concerto de Oeiras será diferente e escuro, "como voar à noite".

Veja aqui o preço dos bilhetes:



Plateia VIP – 50 euros

Plateia A – 40 euros

Plateia B – 35 euros

Plateia em pé – 25 euros

Mobilidade Condicionada na plateia B – 35 euros

Veja aqui os concertos já anunciados para o EDP Cool Jazz:



19 julho: The Pretenders no Parque dos Poetas

20 julho: Maceo Parker nos Jardins do Marquês de Pombal

23 de julho: Maria Gadú nos Jardins do Marquês de Pombal

25 julho: Jake Bugg nos Jardins do Marquês de Pombal

26 julho: Jamie Lidell & The Royal Pharaohs e Luísa Sobral nos Jardins do Marquês de Pombal

29 julho: Jamie Cullum no Parque dos Poetas