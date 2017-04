Os MGMT estarão prestes a colocar fim a um período de quatro anos sem música nova, desde o lançamento do seu álbum homónimo, em 2013.

A banda norte-americana, que no ano passado sossegou os fãs ao afirmar que iria regressar em 2017, já terá terminado os trabalhos em torno do novo disco.

Foi isso que anunciaram no passado fim de semana, através das redes sociais, dizendo que as vozes para o tema-título do novo álbum - o último a ser gravado - estariam finalizadas.

Ao longo das últimas semanas, os MGMT têm partilhado, no seu Twitter pessoal, atualizações várias em relação ao estado deste novo disco, ainda sem título ou data de lançamento definidos.