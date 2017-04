Língua Franca, projeto que junta os portugueses Capicua e Valete e os brasileiros Emicida e Rael, é a confirmação de hoje no cartaz do Super Bock Super Rock. Os quatro rappers vão subir ao palco EDP no dia 14 de julho.

A 23ª edição do festival realiza-se no Parque das Nações, em Lisboa, entre 13 e 15 de julho e os bilhetes estão à venda nos locais habituais por €109,00 (passe de três dias) e €55,00 (diário). Já não há ingressos para o primeiro dia, aquele em que atuam os Red Hot Chili Peppers.

Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento:

13 de julho

Palco Super Bock

Red Hot Chili Peppers

Capitão Fausto

Palco EDP

Kevin Morby

The Orwells

Boogarins

Palco Carlsberg

Tuxedo



14 de julho

Palco Super Bock

London Grammar

Palco EDP

Tyler, The Creator

Língua Franca

Slow J



15 de julho

Palco Super Bock

Deftones

Foster the People

Palco EDP

Seu Jorge “The Life Aquatic”: Tributo a David Bowie

TaxiWars

James Vincent McMorrow

Bruno Pernadas