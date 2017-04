Keith Richard prestou, recentemente, homenagem a Chuck Berry na revista Rolling Stone, assinando um texto onde relembra o falecido músico, uma das suas maiores influências.

Para além de descrever Berry como "incrivelmente versátil" e "o avôzinho de todos nós", Richards contou ainda a história do dia em que o norte-americano o deixou com um olho negro.

"Vi-o tocar algures em Nova Iorque e, depois, estive nos camarins dele, onde a sua guitarra estava pousada. Por puro interesse profissional, pus-me a puxar as cordas, e ele entra e dá-me um soco no olho esquerdo".

"Mas o erro foi meu. Se eu entrasse no meu camarim e visse alguém a mexer na minha guitarra, era perfeitamente aceitável espetar-lhe um murro", concluiu.

Para além desta, Richards relembrou ainda outras histórias com Chuck Berry, como alguns ensaios com este ("um sentimento lindo e diferente"), e falou ainda do dia da morte do músico.

"Quando recebi a chamada a dizer que ele tinha morrido, não foi um choque total e inesperado, mas senti a mesma estranheza que senti quando o Buddy Holly morreu [em 1959]. Estava na escola, e toda a turma deu um grito de horror. Foi o mesmo tipo de soco no estômago", explicou.