Lars Ulrich, baterista dos Metallica, esteve recentemente à conversa com a Sonar FM, tendo sido questionado sobre qual é, para si, o maior "equívoco" em relação à banda norte-americana.

O músico relembrou a "guerra" dos Metallica com o Napster, no final dos anos 90, dando a entender que o resultado da mesma tomou proporções exageradas.

"Depois da cena com o Napster, a ideia de que os Metallica são gananciosos e só pensam em dinheiro é uma mentira enorme", disse, acrescentando: "Isso e a ideia de que os Metallica não ligam às novas tecnologias. É completamente falso. Tenho 37 produtos da Apple só na minha mochila".

Em novembro passado, Ulrich já havia relembrado as questões legais com o Napster: "se quisermos dar [a nossa música de borla], daremos. Mas isso tem que ser uma decisão nossa, e essa decisão foi-nos tirada por uma empresa que pensou que íamos concordar com que o fizessem", afirmou, à rádio Beats 1.