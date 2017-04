É já na próxima quinta-feira, 6 de abril, que arranca a edição deste ano do Caparica Primavera Surf Fest.

Slow J, April Ivy e Diogo Piçarra são os primeiros a subir ao palco do festival, cuja primeira noite será encerrada por DJ Pedro Walter.

Na sexta-feira, dia 7, o destaque vai para os concertos de Keep Razors Sharp, Paus e Frankie Chavez, com o "ponto final" a ser colocado por Bruno Dias, DJ residente do Jamaica.



Tara Perdida, Allen Halloween e Trevo são os artistas do cartaz musical do festival, no sábado, dia 8, com o DJ Nuno Calado a atuar no final da noite.

Na segunda semana do festival, entre 13 e 15 de abril, a animação fica a cargo de Virgul, Regula ou Ferro Gaita.

O Caparica Primavera Surf Fest marca também o arranque do Campeonato Nacional de Bodyboard, levando até à Costa da Caparica alguns dos melhores bodyboarders do circuito, a 8 e 9 de abril.

Entre os atletas, destaque para Manuel Centeno, dez vezes campeão nacional, e Joana Schenker, vencedora da etapa da Caparica em 2016, ano em que se sagrou igualmente campeã nacional e campeã do circuito europeu.

Pode saber mais sobre o festival de música e surf aqui.

Os bilhetes para o festival estão à venda nos locais habituais, custando 10 euros (um dia) e 30 euros (seis dias).