Depois de confirmado o fim dos Gossip no ano passado, a vocalista Beth Ditto segue a solo e acaba de anunciar a edição do seu primeiro álbum, intitulado Fake Sugar, a 16 de junho.

O registo, que sucede a Beth Ditto EP, de 2011, conta com produção de Jennifer Decilveo (Galantis, Rebecca Ferguson, Anne-Marie) e algumas canções escritas com a ajuda de Jacknife Lee, colaborador de nomes como U2, R.E.M. ou Bat For Lashes.

A artista diz ter escrito mais de 60 canções para este disco, que demorou dois anos a completar, e explica que "Go Baby Go" foi escrita em homenagem a Alan Vega, cantor dos Suicide falecido em julho do ano passado. Ouça abaixo o primeiro single, "Fire", e veja também o alinhamento do álbum.

1. Fire

2. In and Out

3. Fake Sugar

4. Savoire Faire

5. We Could Run

6. Oo La La

7. Go Baby Go

8. Oh My God

9. Love in Real Life

10. Do You Want Me To

11. Lover

12. Clouds