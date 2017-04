O canal MTV anunciou uma nova parceria com a aplicação e rede social Musical.ly, que permite criar vídeos e transmitir imagens em direto, para um novo casting.

A MTV irá reavivar a série My Super Sweet 16, que documenta as vidas de adolescentes nos Estados Unidos e Reino Unido, e pediu aos utilizadores da aplicação para que submetam os seus vídeos. Os vencedores terão a possibilidade de participar num dos novos episódios desta série.

Esta não é a primeira vez que a MTV se junta a esta aplicação, tendo mais de um milhão de seguidores na mesma, a primeira marca a consegui-lo.

Segundo Chris McCarthy, presidente da MTV, "o casting para My Super Sweet 16 é só o início de uma ligação mais profunda entre os utilizadores do Musical.ly e a programação futura" do canal.