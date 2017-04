Em digressão pela Europa, Bruno Mars vai passar amanhã por Portugal. O espetáculo, com primeira parte a cargo do rapper Anderson .Paak, tem lugar na MEO Arena, em Lisboa, com início às 21h00. Os bilhetes já se encontram esgotados.

A Lisboa, Bruno Mars vai trazer um espetáculo baseado no álbum 24K Magic, editado no ano passado. Com 44 datas marcadas para território europeu (depois de 60 nos Estados Unidos, em 2016), este será o quinto concerto de um roteiro que começou na Bélgica, com dois concertos em Antuérpia, e seguiu para França (Lille), que recebeu o artista na passada sexta feira. Esta noite será a vez de Madrid.

Com alinhamentos semelhantes, os três espetáculos que Bruno Mars apresentou até agora em solo europeu contaram com "Finesse" como tema de abertura, seguido de "24K Magic", single que dá o nome ao último álbum.

Também não ficaram de fora canções como "Grenade", do primeiro álbum, Doo-Wops & Hooligans (2010), e "When I Was Your Man", "Treasure" e "Runaway Baby", faixas bastante conhecidas do segundo trabalho de originais do artista, Unorthodox Jukebox, lançado em 2012.

Veja aqui Bruno Mars a interpretar "Runaway Baby" num dos concertos que deu em Antuérpia:

Para o encore, o cantor guardou, nos três espetáculos, o êxito "Uptown Funk" (a canção de Mark Ronson a que deu voz) e deixou também para o final êxitos como “Locked Out of Heaven” e "Just The Way You Are" (o primeiro single da sua carreira), que aqui se pode ver num vídeo de Lille:

Amanhã, em Lisboa, Bruno Mars deverá apresentar-se com um alinhamento que, tudo o indica, será igual ou bastante semelhante ao de Lille, na passada sexta-feira:

1. Finesse

2. 24K Magic

3. Treasure

4. Perm

5. Calling All My Lovelies

6. Chunky

7. That's What I Like

8. Straight Up & Down

9. Versace on the Floor

10. Marry You

11. Runaway Baby

12. When I Was Your Man

13. Grenade

14, Locked Out of Heaven

15. Just the Way You Are

Encore:

16. Uptown Funk

Nos últimos dias, o artista tem realçado a digressão europeia nas redes socias:

MD