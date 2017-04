Os Linda Martini são uma das presenças confirmadas no Record Store Day, em Lisboa. A banda lisboeta vai atuar no próximo dia 22 de abril, às 18h00, na entrada principal dos Armazéns do Chiado, seguindo-se uma sessão de autógrafos.

A propósito do Record Store Day, está previsto o lançamento de um vinil da banda, com duas músicas inéditas em suporte físico. O sete polegadas irá contar com os temas "Dez Tostões", de 2015, e "Era Uma Vez o Corpo Humano", registado durante as gravações de Sirumba e oferecido previamente em formato digital a quem adquirisse o álbum em pré-venda no iTunes.

A edição deste vinil, disponível no dia anterior ao concerto, marca também o primeiro aniversário de Sirumba, o último álbum da banda.

MD