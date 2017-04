Gisela João, que na passada sexta-feira atuou no Coliseu do Porto e no próximo dia 7 sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, está no primeiro lugar do top Cision BLITZ.

A fadista de Barcelos, recentemente anunciada como jurada do programa da SIC, Just Duet, foi também entrevistada por Daniel Oliveira, no programa Alta Definição, no mesmo canal.

Em segundo está Diogo Piçarra e em terceiro Mickael Carreira.

Carminho surge em quinto, Ana Moura em oitavo e Cuca Roseta em nono.

Veja aqui o top que mede a notoriedade mediática dos músicos portugueses.