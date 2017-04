Realizou-se no passado sábado a primeira metade da 28ª cerimónia de entrega dos Prémios GLAAD, atribuídos pela organização norte-americana Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, formada por membros da comunidade LGBT presentes nos média.

Esta homenageou várias figuras do cinema e da televisão, como Patricia Arquette, Troye Sivan (Moonlight) e Jill Soloway, tendo tido lugar no hotel Beverly Hilton, Califórnia.

A segunda metade da cerimónia realiza-se a 6 de maio e irá celebrar, também, a música. Entre os artistas nomeados pela GLAAD estão nomes como Elton John, Lady Gaga, Frank Ocean, Sia ou os Against Me!. Esta terá lugar no hotel New York Hilton Midtown, em Nova Iorque.

Os prémios são atribuídos, todos os anos, a trabalhos que representem a comunidade LGBT e as suas causas de forma justa e precisa. Confira aqui a lista completa de nomeados para Melhor Artista Musical:

- Against Me!, Shape Shift With Me

- Blood Orange, Freetown Sound

- Brandy Clark, Big Day in a Small Town

- Tyler Glenn, Excommunication

- Ty Herndon, House on Fire

- Elton John, Wonderful Crazy Night

- Lady Gaga, Joanne

- Frank Ocean, Blonde

- Sia, This is Acting

- Tegan and Sara, Love You to Death