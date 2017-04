Morreu Ikutaro Kakehashi, inventor e diretor da empresa japonesa Roland, responsável por inúmeros sintetizadores e teclados eletrónicos.

Kakehashi tinha 87 anos e as causas da sua morte não foram para já avançadas, tendo a notícia da mesma sido dada pelo programador e músico Tommy Snyder, nas redes sociais.

Kakehashi é o responsável direto pela criação dos sintetizadores Roland TR-909 e TR-808, cruciais no desenvolvimento da música eletrónica de dança e na origem de géneros como o acid house ou o techno.

Em 2013, Kakehashi foi galardoado com um Grammy Técnico pela sua invenção do MIDI - padrão que facilita a comunicação em tempo real entre instrumentos musicais eletrónicos, computadores e outros dispositivios - e, em janeiro deste ano, lançou um novo livro, An Age Without Samples: Originality and Creativity in the Digital World.