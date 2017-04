Dave Grohl publicou, recentemente, uma fotografia da sua infância em que surge ao lado da sua mãe, Virginia Grohl.

O líder dos Foo Fighters relembrou desta forma os seus primeiros de vida, aproveitando também para promover o novo livro de Virginia, From the Cradle to the Stage, na qual esta entrevista as mães de várias celebridades do rock e da pop, como Michael Stipe e Dr. Dre.

Para além da foto, Grohl partilhou o prefácio que escreveu para o livro em questão, no qual diz que "não há amor como o amor de mãe" e se refere à progenitora como "a sua primeira professora" no que toca a questões musicais.

From the Cradle to the Stage chega às livrarias norte-americanas no dia 18 de abril. Recorde-se também que os Foo Fighters atuam na edição deste ano do festival NOS Alive, no dia 7 de julho.