Bob Dylan já tem em mãos o Prémio Nobel da Literatura com o qual foi galardoado, no ano passado. O músico recebeu o prémio das mãos da Academia Sueca, no passado sábado, durante uma cerimónia privada, pondo assim fim a vários meses de especulação.

A cerimónia contou ao todo com 12 pessoas, entre as quais Sara Danius, secretária permanente da Academia Sueca, que escreveu no seu blogue que os presentes "estavam alegres" e que até "houve champanhe".

O local onde se realizou também não foi revelado, tendo tido lugar poucas horas antes de um concerto de Dylan em Estocolmo, o primeiro da sua nova digressão em torno de Triplicate, álbum editado este ano. Durante o mesmo, o músico não fez quaisquer referências ao seu prémio.

No entanto, ainda não foi desta que Dylan deu a sua palestra, um requisito necessário para que lhe possa ser atribuído o dinheiro referente ao Prémio Nobel conquistado, no total de 837 mil euros. Danius acredita que esta será posteriormente enviada "em formato vídeo".