Lady Gaga foi recentemente convidada pela Arthritis Magazine, uma revista para doentes de artrite, a dar uma entrevista, figurando na capa da edição deste mês daquela publicação.

A escolha de Lady Gaga não foi aleatória: há muito que a cantora sofre de dor crónica na anca, tendo mesmo chegado a cancelar alguns concertos devido a uma cirurgia.

Foi esse, aliás, o mote da conversa da cantora com a Arthritis Magazine, que como título para o artigo em si escolheu uma citação da primeira: "a dor na anca não me irá remover do palco".

Veja aqui Lady Gaga na capa da Arthritis Magazine: