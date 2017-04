Os Radiohead deram início, ontem à noite, a uma digressão norte-americana, dando o seu primeiro concerto de 2017 em Miami. E Bruno Mars esteve "presente".

A banda britânica costuma emitir alguns momentos de rádio como forma de criar ambiente para determinada canção - ontem foi "Climbing Up the Walls" - e ontem o que saiu foi "That's What I Like", mais recente sucesso de Mars.

Veja o incidente no vídeo abaixo, por volta dos 27 minutos e 30 segundos.