Um artista britânico chamado David Bradley criou uma estátua feita de queijo, tendo por referência a foto com que Beyoncé anunciou a sua gravidez.

Bradley colaborou com um agência publicitária na obra a que jocosamente chamou Brie-oncé. "Havia muitos trocadilhos com queijo, mas este foi o preferido de toda a gente", disse o diretor artístico da campanha, Brandy Klingelpuss. "Ainda pensámos pôr babybels na barriga dela, mas não chegámos a fazê-lo".

David Bradley demorou quase 30 horas a completar a escultura que, apesar da referência ao queijo brie no nome, é feita de 20 quilos de queijo cheddar, posteriormente pintado.

Com a revelação da segunda gravidez, com uma foto que se tornou icónica, Beyoncé bateu também recordes no Instagram, derrotando a anterior detentora de "likes" naquela rede social, Selena Gomez.