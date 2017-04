Os A Perfect Circle, supergrupo formado pelo guitarrista Billy Howerdel e por Maynard James Keenan (Tool), anunciaram esta semana o lançamento de um novo álbum, o primeiro da banda no espaço de 13 anos.

Segundo Howerdel, os APC asinaram recentemente um novo contrato com a BMG, o que lhes permitirá trabalhar e editar o sucessor de Emotive, de 2004.

A própria editora congratulou-se com o negócio, dizendo dos APC que "a sua abordagem sem compromissos, a sua visão e a sua legião de fãs fizeram deles uma das bandas mais artísticas e com mais sucesso comercial do rock".

Nada mais se sabe sobre o álbum, mas sabe-se que os A Perfect Circle irão andar em digressão pela América do Norte entre abril e maio, estando o seu regresso aos palcos marcado já para o próximo dia 4 - podendo, eventualmente, interpretar canções novas.