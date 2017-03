O primeiro concerto dos Guns N’Roses em Portugal não terá ficado na memória dos que enchiam o antigo Estádio de Alvalade, no dia 2 de julho de 1992, pelas melhores razão. O cartaz era de exceção – além da banda de Axl Rose e Slash, aí também figuravam os Faith No More e os Soundgarden –, mas a prestação dos cabeças de cartaz desapontou, e de que maneira. Se quiser ficar a saber tudo o que se passou naquela noite – e naquela tarde de verão – tem que comprar a revista exclusivamente dedicada aos Guns N’ Roses que a BLITZ publica quando falta pouco mais de dois meses para o seu aguardado regresso a Portugal, desta feita ao Passeio Marítimo de Algés, onde atuarão a 2 de junho.

Uma antevisão desse espectáculo, que faz parte de uma digressão mundial que os Guns N’ Roses iniciaram a 23 de junho do ano passado, também faz parte dos conteúdos de uma revista que, ao longo de cem páginas, apresenta artigos que percorrem a carreira daquela que já foi considerada “a mais perigosa banda do mundo”, desde os seus primórdios até às notícias da semana passada. Uma entrevista atual com Axl Rose e Duff McKagan. Um perfil dos seus principais elementos, das formações antigas e da atual, uma discografia selecionada, os concertos em Portugal – Axl Rose só se terá redimido do espectáculo de Alvalade quando voltou no papel de vocalista dos AC/DC, mas antes estaria em Lisboa no Rock in Rio e no Pavilhão Atlântico – ou os acontecimentos que sucederam nos dias que marcaram o regresso dos Guns N’ Roses são motivos mais que suficientes para assinalar este retorno.

Devido à publicação deste número especial (que tem como preço €3,90) – a que se seguirá, ainda no primeiro semestre, a inauguração de uma História do Rock por capítulos (o primeiro será dedicado a 1967), a publicar também em revista extra – não sairá no final de março, e como de costume, o número tradicional da BLITZ. Regressa, com a oferta do CD, na última sexta-feira de abril.