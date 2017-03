Numa conferência organizada pela OGAE Portugal, uma associação de fãs do festival da Eurovisão, Salvador Sobral, que representará o país com a canção "Amar Pelos Dois", disse que o seu objetivo - o de cantar o tema em questão e "esperar que [o público] goste dela" - continua o mesmo.

O cantor português, que se encontra no top cinco de favoritos à vitória final no evento, revelou ainda que já se dispôs a "espreitar" os seus concorrentes. "Há muitos hambúrgueres e a nossa canção é um 'tartare'", disse. "São canções mais 'pop', fáceis de agradar ao público. Só gostei da canção da Itália, ele é engraçado", completou.

Sobral aproveitou ainda para expressar o seu desagrado em relação à mediatização do seu estado de saúde. "É triste, mas não me surpreende. O que eu quero é cantar. Isso não tem nada que ver com a música e não falarei sobre esse assunto", afirmou.

Juntamente com Salvador Sobral esteve a sua irmã, Luísa Sobral, autora de "Amar Pelos Dois". A artista revelou estar "muito contente" com o que tem ouvido do público, e não só: "Há rádios que nunca passaram a minha música, nem a do meu irmão, nem canções do festival, e que agora, com a conjugação disto tudo, passam a nossa", disse.