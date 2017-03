Depois de um comunicado em que a família de Chuck Berry confirmou a edição de Chuck, trabalho que o artista deixou terminado, sabemos agora que já há uma data marcada.

Aquele que será o primeiro álbum de originais do músico em 38 anos, vai chegar às lojas a 16 de junho deste ano e apresentará temas gravados entre 1991 e 2014.

O alinhamento já é conhecido e também já foi divulgada uma das canções. Ouça aqui "Big Boys", com a participação de Tom Morello e Nathaniel Rateliff:

O último registo conhecido de Berry, figura lendária do mundo do rock, data de 1979. De Rock It fazem parte temas como "Havana Moon", que será agora reinterpretado numa nova versão, a que Chuck Berry chamou "Jamaica Moon" e este derradeiro álbum vai contar também com "Lady B. Goode", uma sequela do clássico tema "Johny B. Goode", que tem sido interpretado por vários artistas, como forma de homenagem a Chuck Berry.

"Wonderful Woman", o primeiro tema deste projeto, é dirigido a Themetta Berry, que foi esposa do artista durante 68 anos e a quem é dedicado o álbum ("My darlin', I'm growing old! I've worked on this record for a long time. Now I can hang up my shoes!").

Conheça aqui o alinhamento de Chuck:

1. "Wonderful Woman"

2. "Big Boys"

3. "You Go To My Head"

4. "3/4 Time (Enchiladas)"

5. "Darlin'"

6. "Lady B. Goode"

7. "She Still Loves You"

8. "Jamaica Moon"

9. "Dutchman"

10. "Eyes Of Man"

No seu último concerto, em outubro de 2014, foram notórias algumas dificuldades como problemas de audição e falhas de memória por parte do artista. No entanto, o artista, à data com quase 88 anos, continuou a trabalhar e um dos seus planos para o futuro era o lançamento deste álbum, que acabou por não ver concretizado.

Agora, a título póstumo, Chuck será editado com o apoio de familiares e amigos da figura lendária do rock'n'roll.

