Nick Mason, baterista da banda britânica Pink Floyd, sofreu um acidente, mas escapou sem quaisquer ferimentos.

O artista conduzia o seu valioso McLaren F1 GTR quando se despistou e acabou por colidir com uma parede de pneus. Mason, amante de automobilismo, estava a participar no encontro anual que a associação Goodwood Road & Racing promove anualmente com os seus membros, em Sussex.

Segundo a Motor Authority, "o veículo é raro e tem danos muito profundos e, por isso, o arranjo será bastante caro".

Veja o acidente:

MD