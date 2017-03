Segundo o website TMZ, Chuck Berry terá morrido de causas naturais, aos 90 anos de idade. O músico faleceu em sua própria casa em St. Louis, no Missouri, no passado sábado.

O mesmo website afiança ainda que não irá ser realizada qualquer autópsia ao corpo de Berry. No entanto, ainda não é certo se a sua morte não terá sido potenciada por uma qualquer doença.

As autoridades de St. Louis encontraram o músico já sem vida, no sábado, após uma chamada de emergência. As tentativas de reanimação revelaram-se, no entanto, infrutíferas.