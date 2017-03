O ex-baixista dos Nirvana, Krist Novoselic, revelou recentemente ao jornalista e músico canadiano Nardwuar a canção que fazia Kurt Cobain chorar.

A canção em questão era "Seasons in the Sun", de Terry Jacks, versão em inglês de "Le Moribond", de Jacques Brel. Foi este, também, o primeiro single comprado pelo malogrado vocalista. O mesmo tê-lo-à revelado numa das suas últimas entrevistas em vida.

"Fazia-o [chorar], é tocante. É uma grande canção pop, música fabulosa [que] resiste ao teste do tempo", afirmou o antigo baixista. Os Nirvana chegaram a fazer uma versão do tema, que foi incluída na compilação With the Lights Out.