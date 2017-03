Os Metallica têm regresso marcado a Portugal para um concerto na MEO Arena, em Lisboa, a 1 de fevereiro do próximo ano, integrado na digressão mundial WorldWired.

Os bilhetes serão colocados à venda ao público em geral na sexta-feira da próxima semana, 24 de março, mas a pré-venda para membros do Legacy Met Club começa às 09h00 de terça (dia 21) e para os Fifth Members às 10h00 do mesmo dia.

Quem comprar os ingressos nas lojas oficiais, terá como oferta o novo álbum da banda, Hardwired... To Self-Destruct, em formato físico e digital, edição standard. Os preços para os bilhetes simples variam entre os €50,00 e os €80,00 mas há também ingressos VIP - veja tudo abaixo.

A "Hardwired Experience", limitada a 12 pessoas, custa €2399,00 e dá direito a um bilhete premium reservado nas primeiras duas filas; entrada no local do espetáculo por uma porta especial "Through the Never"; encontro com os membros da banda no backstage antes do espetáculo; uma fotografia de grupo que inclui os 12 fãs e os quatro elementos da banda; uma setlist autografada pelos quatro Metallica; um convite para o Sanitarium Rubber Room com direito a duas bebidas, jantar no buffet Spit Out the Bone e acesso à exposição "Memory Remains" com memorabilia da banda; um poster de edição limitada; uma t-shirt da banda; acesso privado à loja de merchandising; e acompanhamento personalizado.

A "Whiplash Experience" custa €369,00 e dá direito a um lugar reservado nas primeiras dez filas ou um bilhete geral para assistir ao concerto em pé; acesso antecipado ao recinto caso a pessoa escolha o bilhete geral; entrada no local do espetáculo por uma porta especial "Through the Never"; um convite para o Sanitarium Rubber Room com direito a uma bebida, jantar no buffet Spit Out the Bone e acesso à exposição "Memory Remains" com memorabilia da banda​​​​​​; um poster de edição limitada; uma t-shirt da banda; acesso privado à loja de merchandising; e acompanhamento personalizado.

A "Unforgiven Experience" custa €179,00 e inclui um lugar premium reservado na plateia inferior ou um bilhete geral para assistir ao concerto em pé; entrada no local do espetáculo por uma porta especial "Through the Never"; um poster de edição limitada; um presente de edição limitada do merchandising da banda; e acompanhamento personalizado.