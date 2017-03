Os Metallica vão dar um concerto em Portugal em 2018. É a 1 de fevereiro na MEO Arena, em Lisboa.

A banda norte-americana anunciou as datas europeias da digressão “WorldWired Tour”, de promoção ao novo álbum Hardwired… To Self-Destruct, e Lisboa é um dos pontos de passagem.

A digressão arranca em Amesterdão a 4 de setembro, sendo que o grupo regressa a Portugal no início do próximo ano, a 1 de fevereiro de 2018, num concerto organizado pela PEV Entertainment.

Os ingressos gerais serão colocados à venda ao público em geral no próximo dia 24 de março a preços entre os 50 e os 80 euros. Antes, estarão disponíveis bilhetes em regime de pré-venda para membros do Legacy Met Club a partir da próxima terça-feira, 21 de março, pelas 9h00 da manhã, enquanto os bilhetes de todos os Fifth Members dos Metallica ficarão disponíveis em pré-venda a partir das 10h00 do mesmo dia.

Os bilhetes que forem adquiridos nas lojas oficiais incluem o álbum Hardwired… To Self-Destruct, refere a organização.

Os noruegueses Kvelertak vão fazer as primeiras partes da digressão.