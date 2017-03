"Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral, é uma das canções favoritas à vitória no festival da Eurovisão, a ter lugar a 20 de maio (após a realização de duas meias-finais, a primeira das quais, a 9 de maio, com a participação de Portugal).

A canção portuguesa é 4ª no ranking do site Eurovision World, que congrega as previsões de 11 das principais casas de apostas. A grande favorita é a participação italiana, a canção "Occidentali's Karma", interpretada por Francesco Gabbani, que ocupa consistentemente a primeira posição desde que foi escolhida como representante do seu país. Além de Itália, apenas Bélgica e Suécia estão à frente de Portugal nas previsões das casas de apostas.

Numa das mais conhecidas empresas de jogo online, apostar €1,00 na canção italiana, dá um retorno de €2,30 em caso de vitória. Na mesma empresa, mantendo-se as condições, investir €1,00 valor na portuguesa devolve ao apostador €13,00.

Portugal tem subido sempre nas previsões, tendo começado por ocupar o 15º lugar do ranking (no dia da final do festival nacional).

Recorde a canção portuguesa, "Amar Pelos Dois", composta por Luísa Sobral para a voz do irmão, Salvador Sobral: