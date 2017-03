Para assinalar o 30º aniversário de The Joshua Tree, os U2 vão lançar uma edição de aniversário do álbum a 2 de junho.

Além das 11 faixas originais, uma edição "super deluxe" incluirá a gravação do concerto de 1987 no Madison Square Garden, raridades e lados B das sessões originais, bem como remisturas feitas das canções por Daniel Lanois, St. Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lilywhite e Flood. Um livro de capa dura com 84 páginas de fotos inéditas registadas por The Edge no deserto de Mojave completa o pacote.

Lançado a 9 de março de 1987, The Joshua Tree é o álbum que contém os êxitos “With Or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e “Where The Streets Have No Name”. Foi número 1 nas tabelas do Reino Unido e Estados Unidos, entre muitos outros países, vendendo mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo. O disco, produzido por Brian Eno e Daniel Lanois e gravado entre janeiro de 86 e janeiro de 87, laçou definitivamente os U2.

Os U2 são capa da BLITZ de março, precisamente a propósito do 30º aniversário de The Joshua Tree.