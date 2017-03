George Michael morreu de causas naturais, avança a BBC. Não se prosseguirá a investigação em torno da morte do cantor, ocorrida no dia de Natal do ano passado.

Segundo o relatório dos médicos legistas, o músico sofria de cardiomiopatia hipertrófica e doença hepática gordurosa. Ambas afetam o coração: a primeira faz com o que o músculo cardíaco estique e encolha, tornando difícil o bombear de sangue para o corpo; a segunda resulta da acumulação de gordura no fígado motivada pelo consumo de açúcar, gorduras e álcool.

"A investigação vai ser interrompida e não há necessidade de mais inquirições. Não haverá mais atualizações e a família pede aos media e ao público que a sua privacidade seja respeitada", declarou o médico legista Darren Salter, de Oxfordshire.