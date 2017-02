Conheceram-se em 1990 e casaram em 1992. Kurt estava nos Nirvana, Love na banda Hole, e foi das figuras de proa destas duas forças do rock americano que surgiu um dos casamentos mais marcantes e recordados da história do rock dos anos 1990.

Os convidados foram apenas oito, dada a relação conturbada do casal com alguns elementos da família e amigos mais próximos de Kurt Cobain, que acreditavam que Courtney Love incentivava comportamentos de risco (nomeadamente o consumo de heroína) do líder dos Nirvana.

Para além do pijama verde, que foi o "fato de gala" do noivo, entre o conjunto de momentos singulares destaca-se também a fotografia em que Dave Grohl posa entre os noivos, de mãos dadas com ambos. Notada foi a ausência de Krist Novoselic e da sua esposa, que recusaram marcar presença.

À data do casamento, a cantora estava grávida e, cerca de seis meses depois, nasce Frances Bean Cobain, a única filha do casal. Ainda antes de nascer, Frances (hoje com 24 anos) já integrava o imaginário Nirvana, já que do grafismo do single de "Lithium" (1991) faz parte uma ecografia sua.

Quando souberam que iam ser pais, Kurt Cobain estava numa clínica de reabilitação e Love acabou por assumir que consumiu heroína até ter conhecimento da gravidez. Ainda que provisoriamente, o bebé chegou mesmo a ser retirado aos pais, que conseguiram depois recuperar a custódia da filha através de um acordo com a proteção de menores.

Em 1993, Kurt Cobain e Courtney Love atuaram juntos no concerto solidário Rock Against Rape para angariar fundos para vítimas de abusos sexuais em Los Angeles. As relações entre o casal deterioriar-se-iam pouco depois e o casamento terminou com a morte trágica do líder dos Nirvana em abril de 1994.

Em 2006, quando contava 14 anos, Frances Bean vestiu as mesmas calças de pijama que o pai levou ao casamento numa sessão fotográfica para a revista Elle.