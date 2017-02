A Primark retirou recentemente, das suas lojas no Reino Unido, uma t-shirt de The Walking Dead, devido ao seu conteúdo potencialmente racista.

As t-shirts em questão continham uma frase dita pelo vilão Negan, na série, antes de atacar as suas vítimas, que é ela própria baseada numa conhecida lengalenga do século XVIII.

A lengalenga, que começa com "eeny, meeny, miny, moe" - semelhante ao "um, dó, li, tá", e também a frase estampada nas t-shirts - contém, em algumas variantes, o verso "catch a nigger by his toe", sendo "nigger", em inglês, um termo depreciativo para com pessoas de raça negra.

A venda das t-shirts foi descontinuada após um casal de Sheffield apresentar queixa, alegando que o texto nelas impresso "é racialmente explícito e gráfico", para além de "ofensivo".

"Toda a gente sabe que o verso se completa com catch a nigger by his toe, e a imagem ali representada [um bastão de basebol com arame farpado] relaciona-se diretamente com as agressões de que são vítimas os negros na América", alegou Ian Lucraft, pastor baptista que apresentou a queixa.

A Primark já pediu desculpa pelo sucedido. Veja aqui uma foto das t-shirts em questão: