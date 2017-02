Ed Sheeran atuou na cerimónia dos Grammys do passado domingo. No entanto, depois de ter apresentando o seu novo grande sucesso, nem tudo correu como planeado.

Em entrevista à On Air, Sheeran revelou que não conseguiu entrar na festa, organizada pela sua própria editora, de celebração da entrega de prémios mais emblemática da indústria discográfica norte-americana, vendo-se então obrigado a optar por ir a outro evento.

"É uma daquelas festas em que estão quatro músicos e tudo o resto são pessoas de Los Angeles que nem sequer foram aos Grammys e queriam apenas uma festa onde pudessem ir", afirmou o britânico, acrescentando ainda que este foi já o quarto ano em que lhe aconteceu uma situação semelhante.

Recorde-se que, nos Grammys 2017, Ed Sheeran tocou "Shape Of You" numa atuação surpresa que foi anunciada apenas algumas horas antes do início do evento. Este é um dos temas que vai integrar o álbum ÷ (Divide), com lançamento marcado para 3 de março.

MD