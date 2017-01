Conhece-se já a distribuição por dias no cartaz da sexta edição do NOS Primavera Sound, que se realiza de 8 a 10 de Junho no Parque da Cidade, no Porto.

Quinta-feira, dia 8 de Junho: Cigarettes After Sex, Flying Lotus, Grandaddy, Justice, Miguel, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Run The Jewels, Samuel Úria

Sexta-feira, dia 9 de Junho: Angel Olsen, Bon Iver, Cymbals Eat Guitars, First Breathe After Coma, Hamilton Leithauser, Jeremy Jay, Julien Baker, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mano Le Tough, Nicolas Jaar, Nikki Lane, Pond, Richie Hawtin, Royal Trux, Skepta, Sleaford Mods, Swans, Teenage Fanclub, Whitney

Sábado, dia 10 de Junho: Against Me!, Aphex Twin, Bicep, The Black Angels, Death Grips, Elza Soares, Evols, The Growlers, Japandroids, Lady Wray, The Make-Up, Metronomy, Mitski, Núria Graham, Operators, Sampha, Shellac, Tycho, Wand, Weyes Blood

Até ao dia 31 de Janeiro está disponível através do site do festival e das lojas Fnac de Portugal, o Fã Pack Fnac NOS Primavera Sound 2017. Trata-se de um voucher diário que pode ser trocado (entre 1 e 28 de fevereiro) por um bilhete para qualquer um dos três dias, pelo preço 50 euros. A partir de 1 de Fevereiro, os bilhetes diários ficam disponíveis por 55 euros em vários pontos de venda. O passe de 3 dias para o NOS Primavera Sound 2017/Fã Pack Fnac custa, até ao fim do mês, 100 euros; a partir de 1 de fevereiro o seu preço será de 110 euros.