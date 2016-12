Os U2 não são, de todo, "banda de festival" - a última vez que o quarteto irlandês fez parte do cartaz de um festival de música foi em 2011, em Glastonbury, sendo que antes disso poucas haviam sido as suas aparições em eventos do género.

No entanto, isso poderá mudar no próximo ano. Depois de terem anunciado uma série de concertos "especiais" em honra do 30º aniversário de The Joshua Tree, os U2 poderão estar prestes a ser confirmados como os primeiros cabeças de cartaz do festival Bonnaroo, no Tennessee, Estados Unidos.

Segundo a Billboard, tais espetáculos passarão, primeiro, pela América do Norte, seguindo-se a Europa, sendo que o festival Bonnaroo se realiza de 8 a 11 de junho. Para além dste revisitar do passado, os U2 irão editar o seu novo álbum, Songs of Experience - pelo que há fortes hipóteses de anunciarem, em breve, uma nova digressão.