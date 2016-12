Tal como com George Michael, a morte de Carrie Fisher, conhecida por interpretar a Princesa Leia na saga Guerra das Estrelas, trouxe ao de cima várias curiosidades sobre a atriz.

Como forma de homenagem, a Rolling Stone partilhou uma entrevista que Fisher fez a Madonna, em junho de 1991, por ocasião do lançamento do documentário Na Cama com Madonna. Na mesma, atriz e cantora discutem temas como o casamento, os seus psiquiatras e... sexo oral.

Numa entrevista "cortada" em duas partes, Fisher explica o seu fascínio por Madonna: "Ela tem uma qualidade de que sempre gostei - responde a qualquer questão que lhe coloquem, porque está genuinamente interessada em responder", escreve.

Numa longa conversa, Madonna aproveita ainda para comentar o seu divórcio com Sean Penn (que ocorrera dois anos antes), admite ter experimentado algumas drogas nos anos 80 e diz "detestar" ouvir a sua própria música, para além da sua relação com a família: "Quando estou em casa, o meu pai nunca diz que sou famosa, ou uma celebridade, para que eu me possa enturmar e não sentir o desprezo por parte dos meus irmãos. E eu não sei se gosto disso", revela.