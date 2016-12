Top 2016 Psych & Folk, por Luís Peixoto

1. Wolf People - Ruins

2. Heron Oblivion - Heron Oblivion

3. William Tyler - Modern Country

4. Tim Buckley - Lady Give me Your Key

5. Old Jerusalem - A Rose is a Rose is a Rose

6. Steve Gunn - Eyes on the Lines

7. Nathan Bowles - Whole and Cloven

8. Shirley Collins - Lodestar

9. Eluvium - False Readings On

10. Vários - Wayfaring Strangers: Cosmic American Music